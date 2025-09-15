「広島−ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）ヤクルト・青柳晃洋投手（３１）がＮＰＢ復帰後、１軍初登板初先発する。阪神時代は登板日に雨が降ることで有名だった“雨柳”。試合開始直前には小雨が降り、マウンドにシートが敷かれた。スタンドには、傘をさすファンもいて球場内はざわついた。右腕はヤクルトデビューを前に「勝ちに貢献できたら一番だと思う。呼んでもらえるということは戦力として見てもらえたと思う