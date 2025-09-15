不動産不況が長引く中国で、8月の新築住宅価格指数が主要70都市の8割以上にあたる57都市で前の月から下落したことが分かりました。中国国家統計局の15日の発表によりますと、8月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち57都市で前の月から下がりました。前の月と比べて下がった都市は3か所減りましたが、全体の8割以上となっています。上昇したのは、上海市や浙江省杭州市など9都市、4都市は横ばいでした。7月に開催された中央都市工