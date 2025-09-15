お笑いとエンターテインメントのフェス「ＯＳＡＫＡＣＯＭＥＤＹＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５」が１５日、大阪・梅田で開幕し、平成ノブシコブシ・吉村崇らがイベントをＰＲした。“笑いの首都”大阪で「世界で一番笑える一週間」と銘打ち、大阪・梅田の３会場で２１日まで開催される。ＮＯＮＳＴＹＬＥ・石田明はお笑いとサーカスを融合させたショー「ＯＳＡＫＡＣＯＭＥＤＹＣＩＲＣＵＳＤＯＢＡ！ＤＯＢＡ！」（