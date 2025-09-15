飲み終わった牛乳のパックは、洗って開いてリサイクルに出すのが定番。ですが、じつは意外といろいろな使い道があるのをご存じですか？ 今回は5つの活用法をご紹介します。 ▼揚げ物の油切りに便利 洗って乾かした牛乳パックを活用。使い終わったらそのまま捨てられるので、片づけもラクです。手が汚れないのも嬉しいポイント。 ▼パンやケーキ作りのセルクルに わざわざ買うほどではないけれど欲しい…そんなときに重宝するワ