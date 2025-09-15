犬などのペットを「大切な家族の一員」として暮らす人が増える中、栃木県日光市に愛犬とともに滞在できる新しい宿泊施設「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」が開業しました。関東エリア初の全天候型プライベートドッグランを備えているのが特徴です。客室設備施設は日光市の自然豊かな一角に設けられ、客室はわずか6棟。いずれも1棟貸し切りのスタイルで、飼い主と愛犬が気兼ねなく過ごせるよう設計されています