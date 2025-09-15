あるテーマのランキングのTOP９を当ててご褒美をゲット！今回のテーマは…＜２０代〜６０代男女に聞いた、ダンスや振り付けが印象的な楽曲＞ １位：Choo Choo TRAIN/EXILE２位：U.S.A/DA PUMP ３位：UFO/ピンクレディー４位：恋するフォーチュンクッキー/AKB48５位：恋/星野源６位：松平健/マツケンサンバ?７位：ダンシングヒーロー/荻野目洋子８位：R.Y.U.S.E.I/三代目J SOUL BROTHERS９位：スリラー/マイケル・ジャク