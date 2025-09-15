GetPairr（ゲットペアー）は9月12日に、Android 13搭載カーナビAI Box「GetPairr Box AM」を、Amazon.co.jpで発売した。価格は2万9800円で、9月30日までの期間はクーポンコード「8M6MIXOO」の入力で、40％オフの1万7880円で購入できる発売記念キャンペーンが行われている。●有線CarPlayのUSBポートに挿すだけで「ナビ」と「動画」を同時に楽しめる「GetPairr Box AM」は、Android 13を搭載しており、Google Playからアプリを