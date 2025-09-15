広島県世羅町で、特産のナシを害虫から守る「防蛾灯」の光が辺りを幻想的に照らしています。収穫の時期を迎えたナシが黄色い光に照らされます。世羅大豊農園では袋をかけずに栽培するナシを蛾から守るため、夜になると1600本の防蛾灯が灯され、辺りには幻想的な風景が広がっています。■世羅大豊農園松村健立朗 組合長「防蛾灯の明かりを借りながら無事に収穫して、みなさんに（ナシを）お届けできれば」防蛾灯はナシの収穫が終