アメリカのトランプ大統領は、ロシアに大規模な制裁を科す考えを示し、NATO（＝北大西洋条約機構）のすべての加盟国に対し、ロシアからの原油の購入を停止するよう求めました。【画像】トランプ氏、NATOにロシアからの原油の“購入停止”求める「私は前進する用意があるが、彼らも行動しなければならない。我々はロシアから原油を買っていないが、彼らは大量に購入している」（トランプ大統領）トランプ大統領は14日、NATOに加