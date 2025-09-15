ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖTHE¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦MOVIE¡×¡Ê26Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿Æ»Ò»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï2021Ç¯¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡£¼ç¿Í¸ø¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¼ç¿Í¸ø¤Ë¤À¤±Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë·Ù»¡¸¤¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¥ª¥À¥®¥ê¤â¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£