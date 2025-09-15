羽田空港の保安検査場で乗客の手荷物から現金を盗んだとして、保安検査員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、保安検査員の松本龍容疑者は13日、羽田空港・国内線の保安検査場で、乗客の男性の手荷物から現金9万円を盗んだ疑いが持たれています。松本容疑者は、検査用のトレーに他の荷物と一緒に置かれていた現金をトレーを整えるふりをして制服にしまい、トイレ内に移動してトイレットペーパーの芯の中に隠していたという