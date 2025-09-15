羽田空港で国内線の手荷物検査の際、レーンに置かれた乗客の現金9万円を盗んだとして、保安検査員の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者羽田空港の保安検査員松本龍容疑者（21）は、13日、手荷物検査の際に乗客から預かったトレイの荷物を整理するよう装い、現金9万円を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、検査を受けた乗客の男性（30代）から現金の一部がなくなったと訴えがあり、捜査したところ松