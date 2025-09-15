大分中央警察署は13日午後、大分市都町で私服の警察官に対し、エステ店の客になるよう客引きをしたとして、女2人を逮捕したと発表しました。 県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも大分市内に住む中国国籍の37歳女と、日本人の50歳女です。 警察によりますと、2人は13日午後11時ごろ、大分市都町で通行人の男性に対し、「お兄さん、マッサージ3千円」などと声をかけ、エステ店の客になるよう客引きした