男子３０００メートル障害の予選で、並んでゴールするカルロスアンドレス・サンマルティン（右）とティム・ファン・デ・ベルデ/Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）陸上世界選手権東京大会（世界陸上）の男子３０００メートル障害の予選が１３日に行われたが、ティム・ファン・デ・ベルデ（ベルギー）もカルロス・サンマルティン（コロンビア）も１０位と１１位でフィニッシュラインを越える姿は想像していなかっただろう