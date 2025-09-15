♪今日人類がはじめて木星についたよ――。非日常的な歌詞にボーカルの優しい歌声。間髪を入れず、パーカッション担当の石川浩司さん（６４）＝当時２８歳＝がランニングシャツ姿で叫ぶ。「ついたーーー」どこか気の抜けたような雰囲気を漂わせて、４人組バンド「たま」は平成が始まったばかりの日本に現れた。１９９０年５月、デビュー曲「さよなら人類」がオリコン１位を獲得。瞬く間に狂乱の渦に巻き込まれていく。次は