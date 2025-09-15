シンガーソングライターのリンゴ・スター(85)は、今もライブ演奏に胸が躍るそうだ。ザ・ビートルズを経て現在まで、ドラムに限らず40年間ステージで音楽を奏で続けているリンゴ、近い将来引退する予定は全くないという。 【写真】本当の24歳だったころのリンゴ･スタービートルズ時代が懐かし～い！ 自身のオールスター・バンドとの全米ツアーの開始前