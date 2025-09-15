欲しいものは「ポップコーンの機械」と話す≠ME尾木波菜 指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜、落合希来里、櫻井もも、菅波美玲、鈴木瞳美、本田珠由記が15日、都内で開催されたライブ＆ドキュメンタリー映画 『≠ME THE MOVIE -約束の歌-』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇。メンバーが初めて本作を観た感想から「大ヒット記念のご褒美をもらうなら！？」という質問