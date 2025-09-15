◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコン）埼玉の「獅子軍」西武が北海道の「獅子」を撃ち、２点を先取した。この日の日本ハムの先発はルーキーの柴田獅子（れお）投手。西武は両軍無得点の３回、１死から源田が左翼手の頭上を越える三塁打で出塁。続く西川も死球で出塁しすぐさま二盗を決め１死二、三塁とすると、滝沢夏央内野手が投手前に転がすセーフティースクイズを決め１点を先取する。続く外崎修汰内野手も１死