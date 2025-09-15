◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）【ソフトバンク】１（遊）野村、２（中）周東、３（左）柳町、４（一）中村、５（三）栗原、６（二）牧原大、７（指）山川、８（捕）海野、９（右）笹川、▽投＝大津【オリックス】１（中）広岡、２（右）中川、３（二）太田、４（左）西川、５（指）西野、６（一）頓宮、７（三）宗、８（捕）若月、９（遊）紅林、▽投＝エスピノーザ