K―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）とその妻でタレントの川口葵（26）が14日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にそろってゲスト出演。「世界に一つだけ」のレアな結婚指輪を披露した。川口の左手の薬指にはキラリと光る指輪が。「つけてきました」と左手を見せ、はにかんだ。どこで購入したのか聞かれると、武尊は「手作りです」とまさかの回答。「自分でカンカンして作りまし