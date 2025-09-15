◇陸上世界選手権東京大会第3日（2025年9月15日国立競技場発着42.195キロ）男子マラソンは初出場の近藤亮太（25＝三菱重工）が2時間10分53秒で日本勢トップの11位だった。同じく初出場の小山直城（29＝ホンダ）は2時間13分42秒で23位だった。吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）は2時間16分58秒で34位だった。レースを終え、「3選手ともよく頑張った」と称えた日本陸連の高岡寿成シニアディレクター。レース前