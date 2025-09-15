敬老の日、広島市内のボウリング場では長寿を祝う大会が開かれました。■参加者「悔しい！」広島市中区の「広電ボウル」では15日、75歳以上の会員を無料で招待した大会が開かれ、150人あまりが参加しました。広電ボウルの75歳以上の会員は330人あまりで、10年前と比べて2倍以上に増えているということです。■八橋芙美子さん（90）「夜遅くなっても朝パチッと起きられる。ボウリングを始めてから元気になりました」広島県の人口の