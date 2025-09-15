９月１５日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１１頭立て）は、カリヨンアヴォン（牝、美浦・勢司和浩厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が２番人気で勝利した。勝ち時計は１分１２秒１（良）。道中は先行集団を見る形で運び、直線は外に持ち出されてジワジワと前に迫ると、最後は逃げ粘る２着馬をとらえて１馬身４分の１差でデビュー戦を白星で飾った。ジョアン・モレイラ騎手は「すごくファイティングスピリッツがあ