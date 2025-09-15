“ＢＴＳの生みの親”である、芸能プロダクション・ＨＹＢＥ創設者のバン・シヒョク会長（５３）が、調査を受けるためソウル警察庁へ出頭したと１５日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとバン会長はこの日、金融犯罪捜査隊から資本市場法違反（詐欺的不正取引）容疑に関する被疑者として、調査を受けるという。これに先立ちバン会長は、２０１９年から２０年までＨＹＢＥの企業公開（ＩＰＯ）