最低賃金の引き上げで、扶養内で働くパートの収入が「壁」を超えやすくなっています。 仮に時給1118円で週20時間働くと年収は116万円前後となり、106万円や130万円といった収入の壁を意識しなければ社会保険や税制で思わぬ負担が生じる可能性があります。さらに、2025年には非課税ラインの拡大も予定されており、働き方の選択がより重要になってきました。 本記事では、年収の壁の仕組みや賢い働き方について解説