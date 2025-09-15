【モデルプレス＝2025/09/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。弟との2ショットを公開した。【写真】FRUITS ZIPPER鎮西の抜群スタイル◆鎮西寿々歌、弟との2ショット公開鎮西は「両親の結婚記念日なので家族集合してちょめでたした」とし、弟との仲睦まじい2ショットや両親それぞれを祝福したメッセージ付きプレートを披露した。この投稿に、ファンからは「仲良し家族でほっこ