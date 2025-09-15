週明け１５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比７５．３２ポイント（０．２９％）高の２６４６３．４８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３１．５１ポイント（０．３４％）高の９３９６．４５ポイントと続伸した。売買代金は１６２０億５９０万香港ドルに縮小している（１２日前場は１８４８億６２６０万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が相場を