◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2025年9月15日京セラD）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が腰の張りのため、15日のオリックス戦のスタメンから外れた。前日14日の同カードに「3番・DH」で出場していたが、9回の打席で代打を送られていた。小久保監督は「腰の張りが強いということでね。明日は様子を見るかもしれません。明日また来てから」と説明していた。この日の試合前練習は別メニューで調整した。