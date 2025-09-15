元放送作家の鈴木おさむ氏が１４日、Ｘを更新。勉強に嫌悪感を抱いていた長男の変化を明かした。鈴木の長男は現在１０歳。妻は森三中の大島美幸。鈴木氏によると、長男は保育園から公立の小学校に進学。特に塾なども通わせないまま入学したが、ひらがなについて覚えづらく「みんなより時間をかけて覚えました」。だが、その後「それがきっかけかわかりませんが、勉強がどんどん嫌いになっていきました」と振り返った。２年生