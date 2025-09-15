お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（日曜深夜0時10分）に出演。不思議に思っていることを告白した。番組では「大きい声で言えないけど、小さい声なら言える会」を行った。小木は「あのいつも不思議に思ってるんですけど、今回の一連の騒動と関係はないんですけど」と前置きすると、見取り図の盛山晋太郎は「言うから気になるんですよ」とつっこんだ。小木は「新しい新番組