中国A株市場で過去最大規模となる吸収合併が完了しました。中国船舶工業（中国船舶）は、中国船舶重工（中国重工）を株式交換方式で吸収合併し、正式に統合を果たしました。中国船舶は9月11日夜、合併手続きの完了を発表しました。これにより新たに30億5300万株を発行し、9月16日に上場予定です。一方、中国重工は9月5日付でA株市場から上場廃止となり、株主の保有株式は1株につき0.1339株の割合で中国船舶株へ転換されました。合