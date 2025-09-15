１５日は敬老の日です。広島市で最高９３歳のボウラーがストライクを目指す、ボウリング大会が開かれました。 広島市中区の広電ボウルで毎年、敬老の日に行われる長寿ボウラーを祝う会は、今年で４７回目の開催となりました。 健康作りに役立つスポーツとしてボウリングをプレーする、７５歳から９３歳までの約１６０人が無料で招待されました。 申し込み開始から半日で満員になる人気ぶりで、参加した