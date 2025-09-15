15日に行われた中山6R新馬戦（ダート1200メートル）は、2番人気カリヨンアヴォン（牝2＝勢司）が勝利。3〜4角から鞍上の手が動いたが、最後までしぶとい伸び。逃げ粘る1番人気アンプイットアップを差し切った。モレイラは「まだ新馬らしいところがあったけど、最後の勝負のところはよく頑張ってくれた。これから競馬を覚えていけばもっと良くなる」と高く評価した。