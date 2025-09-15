１４日午後０時４０分頃、東京都世田谷区駒沢公園の都立駒沢オリンピック公園内のサイクリングコースで、「太い木が倒れ、自転車で走行中の女性に当たった」と１１０番があった。玉川署によると、女性はけがを負って病院に搬送されたが、命に別条はないという。同公園管理所によると、倒れたのは高さ十数メートルの桜の木１本で、根元から折れたという。同署が詳しい状況を調べている。現場は、東急田園都市線駒沢大学駅から南