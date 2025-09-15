デルタ航空とアメリカン航空の航空機がラガーディア空港で地上走行する様子/Charly Triballeau/Getty Images（ＣＮＮ）米デルタ航空とアメリカン航空、ユナイテッド航空は１５日までに、先週発生した保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に関するＳＮＳへの投稿を理由に、複数の従業員を停職処分にしたと明らかにした。デルタ航空のエド・バスティアン最高経営責任者（ＣＥＯ）はＣＮＮに共有した社内メモで「デルタの従業員