阪神１２Ｒ・３歳上１勝クラス・馬トク激走馬＝タマモティーカップ新馬を快勝したのち、小倉２歳Ｓ、ファンタジーＳに挑んで９、１０着。雨を含んだ馬場がこたえた敗戦も、重賞で着順のほどの差はなかった。前走で初挑戦したダート戦では、外めの枠から行き脚がつき、最後の直線もしぶとく伸びて２着。砂適性の高さを証明した。今回は半年ぶりの一戦。８月１９日に外厩・キャニオンＦ土山から帰厩し、坂路とポリトラックで時計