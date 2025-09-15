スポーツ庁長官の室伏広治氏（５０）らが１５日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催された「ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ開業記念式典」に出席した。同会場は、１０月３日開業の新アリーナ。この日は室伏氏をはじめ、車いすバスケットボール選手の財満いずみ、Ｂ．ＬＥＡＧＵＥアルバルク東京所属のザック・バランスキー、Ｄ．ＬＥＡＧＵＥＣｙｂｅｒＡｇｅｎｔＬｅｇｉｔ所属のＴＡＫＵＭＩらも登場