今年最後の３歳未勝利戦となった９月１５日の阪神６Ｒ・３歳未勝利（芝２２００メートル＝１８頭立て）は、単勝１・９倍に推された１番人気のアスクコモンタレヴ（牡３歳、栗東・梅田智之厩舎、父キズナ）が直線でまとめて交わし、デビュー１３戦目で初勝利を挙げた。勝ち時計は２分１２秒２（良）。昨年９月に中京競馬場で初出走（５着）。近３走はすべて２着と、あと一歩の競馬が続いていた。この日は後方からレースを進め、