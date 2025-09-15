アイドルグループ・timeleszの菊池風磨（30歳）が、9月14日に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）に出演。ゲストの連絡先をだいたい知っているというSixTONES・ジェシーに「タウンページじゃん！」と驚いた。映画「遠い山なみの光」に出演している広瀬すずと、久保田利伸、timelesz・菊池風磨が番組のゲストとして登場。広瀬と久保田は同じ静岡出身で、SixTONES・松村北斗も静岡県出身ではあるが、島田市