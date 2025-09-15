◇MLB ドジャース10-2ジャイアンツ(日本時間15日、オラクル・パーク)連続2桁勝利を果たした、ドジャースのロバーツ監督が試合後のインタビューに応じました。前日はローガン・ウェブ投手、この日はロビー・レイ投手と好先発が先発したジャイアンツ相手に2試合連続2桁得点。ロバーツ監督は「意図を持って臨めば結果が出るということだ。このシリーズで打席の質が高まりその成果が出ている。投手に打数を投げさせ、ウェブやレイとい