「阪神−中日」（１５日、甲子園球場）阪神は１３日の巨人戦で左前腕に死球を受けた近本が、前日の同戦に続き２試合連続でベンチ外となった。代わって井坪が今季初の「１番・中堅」で先発出場する。先発は今季２度目となるネルソン。前回４日の中日戦は、３回１安打無失点だった。試合開始は１４時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅井坪２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁