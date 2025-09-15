店員がいない空間で本を販売する「無人書店」が次々と登場している。人の目を気にせずにゆっくりと選ぶことができるなどと利用客に好評だ。運営費を低減でき、小規模店の生き残り策にもなっている。（長岩真子）接客はＡＩ「スマホ的な使い方」６５平方メートルほどの店内に約３０００冊の本が並ぶ、東京都台東区の「透明書店」。今年４月から２４時間営業とし、毎週月曜日と木〜日曜日の午後７時〜翌日正午、火、水曜日の終日