レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督はラ・リーガ第4節のソシエダ戦後、今季未勝利が続いている古巣ソシエダに賛辞を送ったようだ。スペイン『ムンド・デポルティボ』が伝えている。R・マドリーは13日、国際Aマッチウィーク明けの第4節でソシエダと対戦。前半途中にDFディーン・ハイセンが誤審による一発退場で数的不利に追い込まれたが、最後は逃げ切る形で2-1で勝利し、開幕4連勝を飾っていた。試合後、アロンソ監督は