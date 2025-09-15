マリナーズのカル・ローリー捕手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番捕手」で先発出場。初回の第1打席に今季54号を放ち、スイッチヒッターとしての最多本塁打記録に並んだ。 ■ライナー性で飛び込む一発 マリナーズで歴史的シーズンを送るローリーは、6試合本塁打なしに終わっていたなか初回に待望の瞬間は訪れた。無死走者一塁で迎えた第1打席