ロッテの木村優人投手が16日のオリックス戦（京セラD）に先発することが発表された。オリックスは田嶋大樹投手が先発する。高卒2年目の木村は今季20試合に登板して2勝1敗、防御率3・33。先発は今回が7試合目となる。前回4日の日本ハム戦は6回8安打6失点でプロ初黒星を喫した。20歳の右腕は「もう1回フォームを見直すところからやってきた。体のバランスが全然合ってなかったので、そこ見直してピッチングもやってきた」とい