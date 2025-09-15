神奈川・寒川町の電気工事会社で、強盗犯が車の部品を盗み逃走中、男性を車ではねる事件が発生。その一部始終を防犯カメラが捉えた。被害男性は吹き飛ばされたが、幸いにも腕のかすり傷など軽傷で済んだという。警察は強盗致傷事件として捜査している。車が男性はねゴロゴロと地面転がる様子神奈川・寒川町の電気工事会社の防犯カメラに、逃走を図る強盗犯の車が男性をはね、ゴロゴロと地面を転がる様子が記録されていた。被害に遭