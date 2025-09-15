Aimerが2025年11月7日より劇場公開となる『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』の日本版主題歌を担当することが決定した。(C) Beijing HMCH Anime Co.,Ltd『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は中国のアニメ監督、木頭及び寒木春華(HMCH)スタジオが制作したアニメ作品で、2011年3月17日からWEBアニメシリーズが動画サイトで公開された後人気が上昇し続け、中国アニメを代表するアニメ作品にまで成長。その後劇場版が制作され、中国