管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、ホットケーキミックスを使って手軽に作れる「ブルーベリーマフィン」を紹介します。バターは不使用！材料をどんどん混ぜ合わせるだけで、誰でも簡単にふわふわマフィンが作れますよ。【詳細】他の記事はこちらブルーベリーマフィンのレシピブルーベリーマフィンの材料（6個分）ホットケーキミックス150g卵1個砂糖30gプレーンヨーグルト60g米油60g