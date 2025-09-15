K―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）が14日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。妻でタレントの川口葵（26）について語った。今年7月に結婚を発表したばかりの武尊。占い師から「感情の起伏が激しい。周りの人は」と性格を指摘されると大きくうなずいた。「試合前、特に感情の起伏が激しい。それが面倒臭くてみんな離れていく」と告白。しかし川口は「30何年生きて