ダイソーで見つけた、バットや傘などの長いものを入れるのに便利なバッグ。Amazonだと1,000円以上するものが多いですが、ダイソーなら200円で買えちゃいます！長さが2段階で調節できるため、ある程度融通がきくのが◎ショルダー紐は長さ調整ができるので、斜め掛けで持ち運ぶこともできますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：長いもの入れ巾着バッグ（バット、傘）価格：￥220（税込）サイズ（約）：長さ89cm（最大）、